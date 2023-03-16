الحكومة الليبية تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي

الوطن| رصد

عقد صباح اليوم الخميس بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بمدينة سرت، اجتماع مجلس أمناء صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي العادي الأول للعام 2023، برئاسة رئيس الحكومة الليبية – رئيس مجلس أمناء الصندوق فتحي باشاغا، وبحضور أعضاء المجلس المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2022 .

وبعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب ناقش المجتمعون عدد من البنود من بينها النظر في الوضع القائم للصندوق وإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بالإضافة إلى مناقشة التقارير المالية والإدارية الخاصة به، وخلص الاجتماع إلى إصدار قرار يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بالإضافة لتكليف مقرر لمجلس الأمناء.

وفي ختام الاجتماع شدد رئيس مجلس أمناء الصندوق الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة الحفاظ على أصول الصندوق الثابتة والمنقولة وتنمية شركاته ومحافظه الاستثمارية، والعمل على إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على مقدراته ودعمها خدمة للاقتصاد الوطني ولكافة الشرائح المستفيدة من هذا الصندوق الاستثماري الهام.