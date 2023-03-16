معلقة على مسودة بيان مجلس الأمن.. القاهرة ترفض مبادرة باثيلي بشأن تشكيل لجنة لإجراء الانتخابات

العنوان-طرابلس

عبر الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، عن رفضه البيان الرئاسي الخاص بلبييا، والمزمع إصداره عن مجلس الأمن، غدا الجمعة، وذلك بعد نشر مسودة للبيان اليوم الخميس، مشددًا على رفض مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي والخاص بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من الأطراف الليبية تقود إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وقال أبوزيد في تصريحات صحفية، إن “البيان يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي”.

وأضاف أبوزيد: “من المؤسف أن يشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى لمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا، في افتئات واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة، رغم أنه يرحب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.

وأكد أبوزيد على “اندهاشه الشديد من دعم مجلس الأمن مبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها، وأن يتم استخدام صياغات غير محكمة، مثل الجهات الفاعلة الأمنية، بما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، حسب قوله

وخلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس السبت الماضي للحديث عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى تقود الوصول للانتخابات، أشار باثيلي إلى إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل.