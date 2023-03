ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأربعاء مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتابعة لمجموعة العمل الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين، المتكونة من سفير مملكة هولندا لدى ليبيا دولف هوخيونينق، ومدير إدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون بالبعثة الأممية لدى ليبيا سوكي ناقرا.

اللقاء تسلم بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي نتائج الحوارات التي يسرتها مجموعة العمل لأكثر من 500 ليبي مُشارك من شرائح مجتمعية مختلفة.

وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي يولي مسألة تعزيز حالة حقوق الإنسان في ليبيا أهمية قصوى ويرحب بجهود مجموعة العمل التي يجب أن تكون مكملة للجهود الوطنية، ومبنية على أسس المشاركة والشمول.

بدوره، ثمن السفير الهولندي ومديرة إدارة حقوق الإنسان بالبعثة، جهود المجلس الرئاسي في سبيل إنجاز المصالحة الوطنية التي انطلقت من خلال انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، كما خص المنفي بالشكر على جهوده الشخصية لإطلاق عدد من المسجونين خلال الفترة الماضية.

Shares

The post المنفي: الرئاسي يولي مسألة حقوق الإنسان في ليبيا أهمية قصوى first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية