لمواجهة ذروة الصيف.. دبيبة يبحث إنشاء محطة كهرباء جنوب طرابلس

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، اجتماعا بمقر ديوان المحاسبة، بحضور رئيس الديوان خالد شكشك، و ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، لمتابعة خطة الشركة لمواجهة الذروة الصيفية.

وناقش الاجتماع، الاستعدادات لبدء العمل في إنشاء محطة كهرباء جنوب طرابلس، بقدرة 1400 ميغاوات.

وعرض المشاي خلال الاجتماع خطط الشركة للعام الجاري، التي شملت الأعمال المنجزة في مجال العمرات الجسيمة وصيانة خطوط النقل والإجراءات الفنية المتعلقة لبدء العمل في إنشاء محطة جنوب طرابلس.

وأكد الحضور ضرورة مواصلة اللقاءات لمعالجة أي صعوبات تواجه ملف الكهرباء، وإعطاءه الأولوية في المتابعة خلال الفترة الحالية، مشيدين بجهود العاملين في الشركة التي أسهمت في المحافظة على استقرار التيار خلال فصل الشتاء.

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