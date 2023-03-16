المحجوب: عثرنا على براميل اليورانيوم المفقودة والتي بُلغ عن فقدانها الأربعاء الماضي، ونحتاج لدعم حقيقي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحافظة عليها

أخبار ليبيا 24

رد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب على ماورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم.

وقال المحجوب في بيان له أن الأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة أنه تم زيارة الموقع في الجنوب الليبي في العام 2020 من قبل أعضاء الوكالة وتم جرد العدد الموجود؛ لافتا إلى أنه تم قفل باب المستودع بالشمع الأحمر.

وأشار المحجوب إلى أنه بناءا على التنسيق الذي تم مع الوكالة ولخطورة هذه المواد اتفق على تكليف حراسات للحفاظ عليها .

وأكد المحجوب أن السيد ماسيمو من الوكالة تعهد بتوفير احتياجات الحراسات والتي تتضمن ملابس خاصه وكمامات وغيرها لحماية المكلفين بالحراسة من الأمراض التي تسببها هذه المادة مثل الشلل والعقم وغيرها.

وأكد المحجوب أن الوكالة لم توفرها وهي غير متوفرة لدى الجيش مع وجود الحظر عليه الأمر الذي تطلب تواجد أعضاء الحراسة على مسافة بعيده تؤمن عدم إصابتهم أو تعرضهم لمخاطر الإصابة.

وقال المحجوب أن السيد ماسيمو من الوكالة حضر لمكتب الأمين العام بالجيش الليبي وأبلغ عن اختفاء عدد 10براميل ووجود فتحة في المستودع من الجانب تسمح بخروج حجم البرميل الواحد.

وأكد المحجوب أنه تم اتخاذ الاجراءات وتم تكليف قوة من الجيش ووجدت هذه البراميل في منطقه لاتبعد سوى حوالي 5 كيلو متر عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية.

وأشار المحجوب إلى إنه تم تصوير فيديو للكمية التي فقدت وتم التحفظ عليها لترسل الوكالة متخصصين للتعامل معها وأبلغ السيد ماسيمو بعدم الاعلان عن فقدان الكمية باعتبارها موجودة وأن من استولى عليها يجهل طبيعتها ولايعرف خطورتها وتركها بعد أن أدرك أن لاجدوى منها.

وقال المحجوب أنه على الأغلب أن احد الفصائل التشادية توقعت ان يكون هذا المستودع الذي عليه حراسه في هذه المنطقة الخالية يحوي ذخائر او اسلحة يمكنهم الاستفادة منها .

وأكد المحجوب أن التعامل مع هذه المواد الخطره والمشعه وبحكم متابعة الوكالة لها تحتاج الى دعم حقيقي للمحافظة عليها والتعامل الآمن معها بحكم خطورتها.