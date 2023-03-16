سالم قنان يشارك في اجتماعات البرلمان الإفريقي

شارك عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للتعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالبرلمان الإفريقي، سالم قنان، في اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند في جنوب إفريقيا.

وناقشت اللجنة، اعتماد جدول الجلسة ومداولات حول قرارات الجلسة العامة في نوفمبر 2022، بشأن زيمبابوي، وملف بعثات تقصي الحقائق المقترحة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، وبعثة تقصي الحقائق إلى تونس.

ويأتي الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي المنعقدة خلال الفترة ما بين الخامس وحتى السابع عشر من شهر مارس الحالي.