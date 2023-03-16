فرنسا تعلن دعمها الكامل للجنة “5+5”

أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، دعم بلادها بشكل كامل لعمل اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” والهادفة إلى تأمين انتخابات عام 2023.

وخلصت نتائج اجتماع لجنة 5+5، في تونس، بقادة وحدات عسكرية وأمنية من المنطقتين الشرقية والغربية، بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في تونس، إلى الاتفاق على توحيد الصف، والمضي قدما باتجاه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري 2023، مع وجوب الامتناع عن استخدام القوة وأعمال العنف، والاعتقال أو التهديد، للحصول على مكاسب سياسية، أو مادية، أو لمصالح جهوية أو فئوية، والاتفاق على التواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية.

وأكد المجتمعون أنّ مصالح ليبيا وشعبها تأتي في المرتبة الأولى، وأنها تتجاوز كل المصالح الشخصية للأطراف كافة، مع ضرورة مواصلة التواصل والاستمرار في عقد اجتماعات داخل ليبيا في طرابلس وبنغازي.

كما شددوا على رفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، وتجريم أعمال العنف والهجمات، وعمليات الخطف، والترويع الموجهة ضد المدنيين، ومنع الأعمال التي من شأنها إعاقة أو تأخير إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.

واتفقوا على تجريم أعمال العنف التي تضر بالسلم الأهلي، وتهدد العملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ونبذ خطاب الكراهية الذي يؤجج مشاعر المواطنين، ويؤثر سلباً على أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وعلى جهود المصالحة الوطنية، وعدم تقييد حركة الأشخاص والبضائع بين كافة المناطق الليبية وعلى جميع وسائل المواصلات والنقل.

وقرر المجتمعون اعتبار جبر الضرر، ورد المظالم الناتجة عن النزاعات المسلحة السابقة، وإرجاع النازحين والمهجرين الى مناطقهم، من أهم ركائز جهود المصالحة ولم شمل الليبيين.