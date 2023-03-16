الصغير: أمريكا وبريطانيا ستحاولان إقصاء «النواب والدولة» وتغيير باتيلي لعقد الانتخابات

توقع وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، حسن الصغير، أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، محاولة إقصاء مجلسي النواب والدولة، من المشهد السياسي للإسراع بعقد الانتخابات، وإيجاد سلطة ليبية منتخبة، مع فارق جوهري واحد، وهو استبدال عبد الله باتيلي، بمبعوث أممي جديد.

وتطرق الصغير، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إلى رد فعل رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وكيف تعمد التأكيد على أن مجلسه لن يقبل بقوانين انتخابية لا تقصي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

وقال: “أتوقع أن يؤدي مثل هذا السلوك لتبدد المهلة الجديدة التي منحت للمجلسين في التفاوض، من دون التوصل لحلول نهائية حول البنود الخلافية بشروط الترشح للرئاسة، خاصة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية من عدمه، أو بقضايا أخرى عالقة بينهما”.