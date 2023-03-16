حكومة الوحدة: تواصل العمل بمشاريع صحية وبنى تحتية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تواصل العمل على مشاريع صحية في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي ومشاريع بنى تحتية في طرابلس.

وأكدت منصة “حكومتنا” تواصل العمل على مشروعي إنشاء العيادة المجمعة السلماني بمدينة بنغازي، وتنفيذ مجمع عيادات عرادة ببلدية سوق الجمعة في طرابلس، تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وأشارت حكومة الوحدة الوطنية إلى استئناف العمل بمشروع طريق حي دمشق بعد توقف دام أكثر من 12 عاما مبينة أن المشروع يعد من المشاريع التي تساهم في حل مختنق الإشارة الضوئية.