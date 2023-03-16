المهدوي: «النواب والدولة» سيواصلان إهدار الوقت بالجدال

رجح المحلل السياسي، أحمد المهدوي، استمرار مجلسي النواب والدولة، في إهدار الوقت في النقاش حول من يُصنّفون بالمرشحين الجدليين، الذين تقدموا بأوراقهم للمفوضية الوطنية نهاية عام 2021 لخوض السابق الرئاسي.

وقال المهدوي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “هناك شبه توافق بين المجلسين على إصدار قوانين انتخابية تُقصي شخصيات بعينها أبرزهم رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة من السباق الرئاسي”.

وأضاف “في حين يتمسك مجلس الدولة، بإقصاء العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو ما يرفضه البرلمان، ويطالب بمنح الفرصة للجميع، فقد تنفس المجلسين الصعداء بعد حديث المبعوث الأممي الذي بدا مجرداً من أي سلاح بمواجهتهما؛ وذلك لعدم وجود دعم دولي لمبادرته الأساسية بتشكيل لجنة بديلة عنهما”.