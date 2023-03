ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء المجلس الاجتماعي لقبيلة ورفلة.

الاجتماع ناقش وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس عددًا من القضايا الوطنية التي تخص الشأن العام وتُساهم في استقرار الوطن.

