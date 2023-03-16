مؤسسة رؤية تحدد موعد أول أيام شهر رمضان في ليبيا

توقغت مؤسسة رؤية، اليوم الخميس بأن يكون يوم الخميس 23 / 03 / 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ في جميع الدول العربية ومعظم دول العالم الإسلامي .

وأشارت المؤسسة الى أن يوم الخميس القادم سيرى الهلال كبيراً بوضوح فوق الأفق الغربي للسماء، حيث سيكون مضاءً بنسبة 5.25% من إضاءة القمر الكامل، وسيمكث فوق الأفق الغربي للسماء إلى ما بعد أذان صلاة العشاء.

أبرز ماجاء في البيان :

بناء على الحسابات التي تعتمدها في مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته فإننا نعلن بخصوص تحري هلال شهر رمضان ما يلي:

1 . سيحدث الاقتران المركزي بين الشمس والقمر بالنسبة للأرض بمشيئة الله سبحانه وتعالى الثلاثاء 21 / 03 / 2023م الموافق 29 شعبان 1444هـ على تمام الساعة 19:23 بالتوقيت المحلي؛ لذلك ستستحيل رؤية الهلال مساء هذا اليوم في ليبيا وكل الدول العربية والإسلامية، وذلك بسبب حدوث الاقتران بعد غروب شمس يوم التحري.

2 . مساء يوم الأربعاء 22 / 03 / 2023م الموافق 30 شعبان 1444هـ سيمكث الهلال بعد غروب الشمس قرابة 58 دقيقة في مختلف المدن الليبية ليمكن خلالها رؤيته بالعين المجردة في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي، حيث سيرى بصعوبة يسار مكان غروب قرص الشمس، بنسبة إضاءة تبلغ 1.39% من إضاءة القمر الكامل.

3 . بناء على ما سبق فإن يوم الخميس 23 / 03 / 2023م سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ في جميع الدول العربية ومعظم دول العالم الإسلامي، وفي مساء هذا اليوم سيرى الهلال كبيراً بوضوح فوق الأفق الغربي للسماء، حيث سيكون مضاءً بنسبة 5.25% من إضاءة القمر الكامل، وسيمكث فوق الأفق الغربي للسماء إلى ما بعد أذان صلاة العشاء.

في الختام، نؤكد بأن كل ما جاء في هذا البحث يهدف للاستفادة العلمية وتوضيح أفضل الأوقات والظروف التي يمكن فيها تحري ورؤية الأهلة مطلع كل شهر قمري، وأن مسألة تحديد أول أيام الشهر الهجري بشكل رسمي ترجع إلى جهات الاختصاص في كل دولة، وسننقل لكم في حينه الإعلانات الرسمية لهذه الدول لتأكيد موعد أول أيام شهر رمضان المبارك.