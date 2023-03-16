حسام القماطي: إقدام باتيلي على طرح مبادرة جديدة سيعجل بالتوافق بين «النواب والدولة»

أكد الناشط السياسي، حسام القماطي، أن مجلسي النواب والدولة، باتا يستشعران فعلياً لذة الانتصار على البعثة الأممية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الانتصار قد يكون مؤقتاً.

وقال القماطي، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “هناك اتهامات وجهت لباتيلي عقب طرح مبادرته بأنه يستهدف تجاوز الأجسام والمؤسسات الوطنية، وأرجح أن يقوم المبعوث الأممي، بإظهار الحجة على مجلسي النواب والدولة بمطالبتهما بالإسراع بالتوافق حول القوانين الانتخابية، مثلما سارعا بإعلان توافقهما حول التعديل الـ13 للإعلان الدستوري عشية إحاطته أمام مجلس الأمن”.

وأضاف “إذا فشل المجلسان مجدداً سيكونان موضع مساءلة واستهجان من الجميع داخل ليبيا وخارجها، ولن يجد باتيلي أي معارضة تذكر إذا قدم طرحاً جديداً لحل الأزمة حينذاك، وأراهن على أن المجلسين قد يسرعان بالتوافق إذا تأكد لهما صحة هذا السيناريو”.