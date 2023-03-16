حكومة الوحدة والأمم المتحدة تتفقان على برامج لمعالجة قضايا النازحين

التقى ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء الطاهر الباعور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، والممثل الأقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مارك أندري فرانش.

وبينت منصة “حكومتنا” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء، الاتفاق على جملة من البرامج المشتركة بين الجانبين تعزز جهود حكومة الوحدة الوطنية في معالجة قضايا النازحين بالداخل، من خلال تفعيل برامج التنمية المستدامة للمدن المتضررة خلال السنوات الماضية.

وخصص اللقاء لمتابعة تنفيذ إطار العمل المعتمد بين الأمم المتحدة وحكومة الوحدة الوطنية، وسبل دعم التمويل وتنظيم العمل.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على عقد لقاء موسع، بحضور اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا وتنظيم برامجها ودعمها لوضع أولويات وفق الأهداف الأربعة التي اعتمدها الإطار العام.