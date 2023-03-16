آمر المنطقة العسكرية أوباري يطلع على مستجدات الأوضاع في الجنوب

عقد آمر المنطقة العسكرية أوباري غات اللواء جماعة الورفلي، اجتماعا موسعا مع عميد بلدية أوباري احمد ماتكو ومدير الأمن اللواء على اعبيد وعدد من الشخصيات الأمنية، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وخلال الاجتماع الذي عقد داخل قاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي أوباري، تم الاتفاق علی تشكيل غرفة أمنية مشتركة من جميع الوحدات العسكرية والأمنية بالمنطقة، لضبط الأمن ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.

وثمن آمر المنطقة العسكرية أوباري غات، دور القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر فی بسط الأمن والأمان بالمنطقة الجنوبية.

وأوضح الورفلي، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أن الوحدات العسكرية والأمنية بالمنطقة تعمل على تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من القيادة العامة بشأن المحافظة على أمن وسلامة المواطنين بمختلف المناطق بالجنوب.