وزارة الاقتصاد تبحث جاهزية إطلاق النشرة اليومية لأسعار السلع الأساسية

بحثت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية جاهزية إطلاق النشرة اليومية لحركة أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي ونشرة العملات والمعادن والسلع الأساسية العالمية وقراءاتها التحليلية الأسبوعية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة إمحمد الدوريش والمدير التنفيذي بالشبكة هيثم مصبح اليوم الخميس بمقر ديوان الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لبرامج ومشروعات شبكة ليبيا للتجارة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشبكة الإجراءات المتعلقة بتوقيع اتفاقية تعاون عمل مشترك بين الشبكة ومصلحة الموانئ والنقل البحري والشركة الليبية للموانئ بشأن تسهيل عمليات وإجراءات التجارة عبر المواني والتعاون في مجال تبادل المعلومات التجارية والتدريب والتطوير.

واطلع الوزير على الإجراءات المتخذة لاستئناف العمل بمشروع توطين النافذة الموحدة للتجارة الخارجية ( LSW ) المنفذة من قبل شبكة كوريا للتجارة ( KTNET ) كذلك برنامج تفعيل نشاط مركز التدريب وتنمية القدرات في مجال التجارة التابع للشبكة كما أشار رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة إلى الانتهاء من لائحة تنظيم عمل المتاجر الإلكترونية .

وأشاد الوزير بعمل الشبكة مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات لدعم مشروعات شبكة ليبيا للتجارة .