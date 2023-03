مستشفى الهضبة الخضراء: الكوادر الطبية الليبية قادرة على توطين إجراء العمليات المعقدة

ليبيا – قال مدير مستشفى الهضبة الخضراء العام محمد الراجحي إن المستشفى أجرت في اليومين الماضيين عملية زراعة الصمام الأورطي عن طريق تقنية القسطرة لمريضة تبلغ من العمر 78 عامًا.

الراجحي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن جراحات استبدال الصمامات تتم عن طريق عملية “القلب المفتوح”، ولكن خلال هذه العملية تم استبدال الصمام بتقنية القسطرة.

ونوه إلى أن عملية القسطرة هي آخر ما توصل إليه العلم في التعامل مع عمليات استبدال صمامات القلب.

وأوضح أن العملية كللت بالنجاح، وهي أول عملية من نوعها تجرى بالقطاع العام في ليبيا.

الراجحي نبه إلى أن هذه العملية هي خطوة أولى لتوطين العلاج داخل ليبيا، وهذا يدل على قدرة الكوادر الطبية الليبية على توطين إجراء العمليات المعقدة داخل المستشفيات العامة.

