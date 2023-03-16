ضبط سيارة هونداي ازيرا مبلغ عنها مسروقة في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن ضبط دوريات مباحث المرور لمركبة آلية مسروقة نوع هونداي ازيرا اللون أبيض مبلغ عنها مسروقة .

ويأتي ذلك ضمن العمل بالخطة الأمنية الموضوعة من قبل إدارة شؤون المرور والتراخيص بتكليف دوريات مباحث المرور بالإدارة لضبط المركبات المطلوبة والمسروقة من خلال انشاء التمركزات الامنية بالطريق الرابط بين العزيزية وغريان.

تمكنت دوريات مباحث المرور من ضبط مركبة آلية مسروقة نوع هونداي ازيرا اللون أبيض مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة الأوسط ومعمم عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية بموجب البرقية رقم 1523 بتاريخ 05-10-2020 ، وذلك باستخدام “تطبيق الإستعلام الأمني الموحد”.