تنفيذ مشروع تدريبي باللواء 128 المعزز على مكافحة الخلايا النائمة والمجموعات الإرهابية

استكملت سرية التأمين التابعة للواء 128 المعزز، مشروعها التدريبي الخاص بمكافحة الخلايا النائمة والمجموعات الإرهابية داخل المدن، والذي ركز على محاكاة وتطبيق مناورة اقتحام وتنفيذ خطة محكمة، لمواجهة أحداث إرهابية ومخاطر محتملة داخل المناطق المأهولة بالسكان.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بشأن الرفع من الكفاءة القتالية وتطوير القدرات والمهارات العسكرية، للوصول إلى أعلى درجات الجهازية والانضباط، وتأهيل رجال اللواء للعمل في كافة الظروف وتنفيذ المهام المناطة بكل دقة واحترافية .

وركزت التدريبات على محاكاة وتطبيق مناورة اقتحام وتنفيذ خطة محكمة، لمواجهة أحداث إرهابية ومخاطر محتملة داخل مناطق المأهولة بالسكان.

وتهدف هذه المحاكاة، إلى صقل وتطوير الضباط وضباط صف وجنود اللواء 128 المعزز، في مجال المهمات الخاصة والتي استخدمت فيها الذخيرة الحية، بجانب التدرب على اقتحام المواقع المحصنة.

وتميزت التدريبات، بالتعامل مع الأهداف المتحركة والثابتة والتعامل مع المباني الملغمة وتعزيز القيادة والسيطرة بين مختلف وحدات اللواء وتشكيلاته القتالية.