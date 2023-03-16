ليبيا الان

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لـ«باتيلي»: لقد حان الوقت لتوظيف موارد ليبيا بالكامل

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى ساباديل جوزيه، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” لقاء ممتاز مع عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وأضاف جوزيه:” تكتسب المبادرات الجارية لتعزيز العملية السياسية والذهاب إلى الانتخابات زخماً”.

وتابع جوزيه:” يجب أن يكون الاقتصاد جزءًا من الإجماع الوطني، لقد حان الوقت لتوظيف موارد ليبيا بالكامل في خدمة الليبيين من خلال الشفافية”.

الوسوم

باتيلي توظيف موارد ليبيا بالكامل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك