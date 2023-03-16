شركة الكهرباء: تواصل أعمال صيانة محطة السرير الغازية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس تواصل أعمال صيانة بمحطة كهرباء السرير الغازية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال صيانة محطة كهرباء السرير الغازية شملت صيانة محول الوحدة الثانية، وكذلك أعمال ضبط الاهتزارعلى كرسي المولد، بالإضافة إلى أعمال التحوير على مصفي الغاز الرئيس للوحدة التي تدار بواسطة فنيي ومهندسي المحطة.

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل بجهد متواصل لدعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية من خلال العمل على صيانة وحدات التوليد على مستوى المناطق.