بلها: بيان مجلس الأمن يدعم خطة باتيلي.. ويتجاهل وضع «الدبيبة»

قال رئيس ما يعرف «تجمع تكنوقراط ليبيا» أشرف بلها، إن القراءة الصادرة لبيان مجلس الأمن الدولي حول ليبيا الذي سيصدر تشدد على تأييد خطة باتيلي لإجراء الانتخابات في 2023 بمشاركة سياسية واسعة.

بلها أضاف في تصريحات صحفية أن مجلس الأمن الدولي يبدي رغبة في استكمال ما بدأه مجلس النواب والدولة ما يعتبر قبولا بتمرير التعديل الثالث عشر.

وتابع بلها: “قراءة بيان مجلس الأمن لم تتطرق إلى موضوع السلطة التنفيذية وهذا يتوافق مع تصريحات بعض سفراء الدول، والخطوة القادمة هي الأهم وهي كيفية تركيب البعثة للجنة الانتخابات رفيعة المستوى بشكل متوازن وصحيح” وفق قوله.