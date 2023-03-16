“أمن بنغازي” يسلم طرابلس سوري مطلوب على ذمة واقعة قتل

في اطار التعاون الأمني بين مُديريات الأمن لضبط المطلوبين على ذمة قضايا وعُقب ورود معلومات لدى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عن شخص سوري الجنسية مطلوب لدى مركز حي الأكواخ بمُديرية أمن طرابلس وعلى الفور أصدر رئيس القسم تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

تم التنسيق مع وحدة المنظومات بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للتأكيد على صحة المعلومات وتبين ان الشخص سالف الذكر مطلوب لدى مركز حي الأكواخ بمديرية أمن طرابلس بتهمة القتل العمد والخطف وعلى الفور تم إنتقال أعضاء التحريات وضبط الشخص سالف الذكر والانتقال به إلى القسم #وبالإستدلال معه تبين أنه يدعى م.و.ب من مواليد 1993 وتم تسليمه إلى مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس.