تفاصيل القبض على عسكري مطلوب في بنغازي عقب هروبه الى درنة

أعلنت مديرية أمن درنة، اليوم الخميس عن تمكن الاجهزة الامنية من ضبط شخص عسكري تابع لمديرية أمن بنغازي مطلوب في عدة قضايا .

ويأتي ذلك بناء على تعليمات صادرة من قبل وكيل وزارة الداخلية ؛ لمديرية امن درنه لضبط شخص مطلوب في عدة قضايا لدى الاجهزة الامنية في بنغازي حيث تفيد المعلومات بهروب المتهم من مدينة بنغازي الي طبرق .

وعليه تم تكليف قسم البحث الجنائي درنه من قبل السيد : مدير الامن للبحث والتحري لضبط المتهم وبتاريخ 14-3-2023 تمكن اعضاء التحريات من تحديد مكان تواجد المتهم في مدينة درنه وعلى الفور تم خروج دورية من قسم البحث الجنائي برفقة عدد 2 دورية من قسم شرطة النجدة حيث تم ضبط المتهم .

وتم الاستدلال معه في قسم البحث الجنائي درنة وهو يدعي : س .ص .ش مواليد 85 ابن : س.ق ؛ اعزب ؛ المهنة عسكري تابع لمديرية امن بنغازي وتمت احالته الي مدينة بنغازي عن طريق دورية مشتركة بين قسم البحث الجنائي درنه .

وتم تسليمه الى قسم شرطة النجدة بنغازي .