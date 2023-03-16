أهديه لوالدي وبناتي..المنقوش تعلن استلام جائزة المرأة العربية في الدبلوماسية

أخبارليبيا24
أعلنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اليوم الخميس استلامها جائزة المرأة العربية في الدبلوماسية.
وقالت المنقوش في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”استلمتُ جائزة المرأة العربية في الدبلوماسية وتمنحها سنوياً منظمة لندن العربية.
وتابعت وزيرة الخارجية :”أهدي هذا التقدير لوالدي، من آمن بقدراتي، وتعلمت منه قيمة التعليم”.
وأضافت المنقوش :”أهدي هذا التقدير إلى بناتي الرائعات، سندي طيلة رحلتي لأجل بلدي ومسيرتي التعليمية، وإلى كل النساء المكافحات الساعيات لصنع التميز رغم كُل التحديات”.
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