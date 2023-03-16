أهديه لوالدي وبناتي..المنقوش تعلن استلام جائزة المرأة العربية في الدبلوماسية

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أعلنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اليوم الخميس استلامها جائزة المرأة العربية في الدبلوماسية.

وقالت المنقوش في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”استلمتُ جائزة المرأة العربية في الدبلوماسية وتمنحها سنوياً منظمة لندن العربية.

وتابعت وزيرة الخارجية :”أهدي هذا التقدير لوالدي، من آمن بقدراتي، وتعلمت منه قيمة التعليم”.

وأضافت المنقوش :”أهدي هذا التقدير إلى بناتي الرائعات، سندي طيلة رحلتي لأجل بلدي ومسيرتي التعليمية، وإلى كل النساء المكافحات الساعيات لصنع التميز رغم كُل التحديات”.