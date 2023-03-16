الدبيبة يهنئ المنقوش لحصولها على جائزة المرأة العربية

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لحصولها على جائزة المرأة العربية في مجال الدبلوماسية.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “من دواعي سروري تكريم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجائزة المرأة العربية في مجال الدبلوماسية، التي تمنحها سنويًا منظمة لندن العربية، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح”.

وأعرب الدبيبة عن تقديره وتشجيعه “مشاركة المرأة الليبية في شتى المجالات، وأن تسهم بشكل فعال في بناء السلام والاستقرار”