النايض يعقد عدة اجتماعات في تونس أهم محاورها مبادرة باتيلي والمضي نحو الانتخابات

ليبيا – عقد رئيس تكتل “إحياء ليبيا” والمترشح للانتخابات الرئاسية عارف النايض الأربعاء مجموعة من الاجتماعات في تونس مع عدد من السفراء، وهم (السفير الفرنسي مصطفى مهراج، والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه سابادل، والسفير الألماني ميخائيل أونماخت، والسفيرة البريطانية كارولين هورندال).

النايض عقد أيضًا بحسب المكتب الإعلامي التابع لتكتل إحياء ليبيا اجتماعين منفصلين مع الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان القوات المسلحة، والمرشح الرئاسي الشريف الوافي.

وفي ذات السياق التقى رئيس تكتل إحياء ليبيا، اليوم الخميس المبعوث الأمريكي والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند. وناقشا الوضع الحالي في ليبيا وضرورة دعم مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باثيلي للمضي قدمًا نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2023.

وجرى خلال الاجتماعات الحديث عن أوضاع ليبيا الحالية، وأهمية الدعم لمبادرة المبعوث الدولي باتيلي، والمضي نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 2023.

