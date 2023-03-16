مصر تأسف لدعم مجلس الأمن لمبادرة المبعوث الأممي بشأن تنظيم الانتخابات الليبية

طرابلس 16 مارس 2023 (وال)- أعربت مصر عن أسفها لدعم مجلس الأمن لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بشأن تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى للإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، ردًا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط، حول تقييم مصر للبيان الرئاسي الصادر أمس الأربعاء عن مجلس الأمن بشأن ليبيا.

وقال أبوزيد إن مبادرة المبعوث الأممي تعد “افتئات” واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة، على رغم مما احتواه البيان من ترحيب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري والتعديل الـ13 للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين.

وأبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندهاش الشديد من دعم مجلس الأمن لما سماها “مبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف”، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها، وأن يتم استخدام صياغات غير محكمة مثل “الجهات الفاعلة الأمنية” بما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف، بأن المبادرة من شأنها أن تزيد من حالة الإنقسام والتناحر على الساحة الليبية، وتقوّض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي.

وكان مجلس الأمن قد أصدر بيانًا الأربعاء، أكد فيه دعمه فيه مبادرة الممثل الخاص للأمين العام لإطلاق لجنة ليبية رفيعة المستوى لتنظيم الانتخابات، تضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمرأة.

وقال مجلس الأمن إن هذه اللجنة ستكون قادرة على المساعدة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء العملية الانتخابية، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية، بطريقة شاملة وشفافة، من أجل ضمان أن أي نتيجة لأعمالها ومداولاتها مقبولة وبدعم من جميع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين. (وال)

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