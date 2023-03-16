أحدهم تم تعيينه بالجيش.. كمين محكم يطيح بتشاديين ينتحلان صفة ليبين بالقره بوللي

أعلنت مديرية أمن القره بوللي، اليوم الخميس عن تمكن قوة دعم المديرية من ضبط شخصان من الجنسية التشادية .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الامن، تمكن أعضاء قوة دعم المديرية من ضبط شخصان من الجنسية التشادية الأول يدعي “س.م.أ” مواليد 1991 تشادي والثاني يدعي “ع.ع.م” مواليد 1995 تشادي ينتحلان صفة أشخاص ليبين برقم وطني لعائلة ليبية حيث استخرج المذكور الأول رخصة قيادة وبطاقة شخصية وقد تم تعينه بالجيش الليبي ومن خلال نصب كمين من قبل أعضاء تم القبض عليه في مدينة القره بوللي وهو من سكان مدينة طرابلس والمذكور التاني من سكان مدينة قصر الأخيار.

وأتخدت الإجراءات القانونية وتم أحالتهم إلي النيابة العامة.