أبوعرابة: حكومة الدبيبة تتجاهل الخدمات وملف جبر الضرر في تاورغاء

قال عضو المجلس البلدي تاورغاء “عبدالنبي أبوعرابة”، إن المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء تعتبر نموذجا ناجحا ونتنمى تنفيذه في باقي المدن الليبية.

وأضاف أبوعرابة، في تصريحات صحفية، أن أهالي تاورغاء عادوا إلى مدينتهم بطريقة تدريجية آمنة جدا.

ونوه بأن ملف التعليم يُعتبر جيدا في المدينة، وهناك مدارس لكافة المراحل التعليمية، كما توجد كلية تابعة لجامعة مصراتة ومعهد عال.

وتابع:” نعاني من إشكالية في ملف الكهرباء، تكمن في اعتماد المدينة على محطة (30/11 كيلو فولت متنقلة مؤقتة)، والفنيون بالشركة يقومون بمجهوداتهم رغم قلة الإمكانيات، فتاورغاء تعتبر مدينة قيد الإنشاء، واليوم تشهد إنشاء بعض المؤسسات”.

وأكد أن الصيانة بدأت في مستشفى تاورغاء العام، لكنها لم تكتمل حتى الآن، والأهالي يتحصلون على الخدمات الصحية من مستشفى مؤقت، والحالات المستعصية يتم تحويلها إلى مستشفى مصراتة”.

واستطرد:” لدينا نقص في سيارات الإسعاف، ونتمنى الحصول على الدعم الحكومي لتوفيرها، ونتمنى الحصول على حدائق ومساحات خضراء لأهالي وعائلات تاورغاء، حيث إنها تساعد في دعم الأطفال نفسيا، إسوة بباقي المشاريع التي أنشئت في مدن أخرى.”

وشدد على أن الحركة التجارية في المدينة جيدة، وتتوفر متاجر في كل المجالات سواء في مواد البناء، الصيدليات، المواد الغذائية، والمخابز، وورش النجارة والنوافذ، متابعا:” حتى اللحظة لم يتم تعويض أهالي تاورغاء، وتوجد لجنة لحصر الممتلكات المدمرة وأخرى لتعويض أصحاب المنازل، لكن لا توجد خطوات متقدمة في هذا الجانب”.

وأوضح أنه لم يتم إغلاق ملف جبر الضرر ولا استكمال ما تبقى من الدفعات المالية للمتضررين من مدينتي مصراتة وتاورغاء، وهناك تقصير من الحكومة في هذا الجانب”.