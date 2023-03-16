القطراني يشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حول اختفاء عميد بلدية البيضاء الأسبق 

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شدد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني اليوم الخميس، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول اختفاء عميد البلدية الأسبق عبدالله امطول.

وأكد القطراني خلال زيارته لمدينة البيضاء على ضرورة متابعة التحقيقات ومحاسبة كل من كان وراء هذه الحادثة.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن سلامة امطول يجب أن تكون أولوية قصوى لكافة الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة الحادثة.

ومن جهتها أعلنت الأجهزة الأمنية كافة بمدينة البيضاء أن المدينة آمنة ولا يوجد بها أي عملية اختتطاف.

وذكرت الأجهزة الأمنية أنها ستكشف كافة الحقائق حول الحادثة، وأنها ستحاسب كل من أراد جر المدينة إلى الفتن وزعزعة أمنها.

وكانت مصادر أكدت أن رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء الأسبق عبدالله امطول اختفى في ظروف غامضة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختفائه.