ديوان المحاسبة: متحدون ضد الفساد بنزاهة ووطنية 

تحت عنوان “متحدون ضد الفساد”، عقد ديوان المحاسبة، الاجتماع التنسيقي الاول مع بعض منظمات المجتمع المدني والنخب ومنظمات غير حكومية، وذلك لما قال إنه “تعزيزا للدور التعاوني بين الأجهزة العليا للرقابة ومؤسسات المجتمع المدني والنخب ومنظمات غير حكومية لأجل مكافحة الفساد، وفي إطار ممارسة الديوان لاختصاصاته المخول بها، وفق قانون إعادة تنظيمه والقرارات التنظيمية الصادرة عن رئاسة الديوان بشأن استراتيجيات الاتصال والتواصل مع المجتمع المدني، وماتنادي به المنظمات الدولية المعنية بعمل الديوان بضرورة التواصل مع اصحاب المصلحة”.

انعقد اليوم الخميس الاجتماع التنسيقي الأول بين الديوان وبعض مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والنخب ومنظمات غير حكومية، باعتبارها أحد أهم مكونات نظام النزاهة الوطنية لعرض مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وتعزيز التدابير الوقائية منه من خلال الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وممارسة الضغط المجتمعي لتبني توصيات الديوان والتوعية المجتمعية، والتجاوب مع تقاريره وتحقيق الأثر الرقابي الإيجابي وتقديم البيانات والمعلومات الداعمة لعمل الديوان، وتنظيم صالونات علمية ثقافية تسهم في نبذ ممارسات الفساد وتوعية المواطنين بدورهم في حماية المال العام، بحسب بيانه.

واتفق الحاضرون على عقد ملتقى جامع وشراكة واختيار أبرز المحاور للملتقى، وكذلك إنشاء شبكة من هذه المنظمات، توطئة لإبرام مذكرات تفاهم تفضي للعمل المشترك وتحقيق الأثر الفعال والمشترك في مكافحة الفساد وتحقيق رقابة فعالة.