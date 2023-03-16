الأمين العام للقيادة العامة يرد على تقرير فقدان 2.5 طن من اليورانيوم

العنوان – بنغازي

رد الأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء عبدالكريم هدية، على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم.

وأوضح هدية في تصريحات لتلفزيون المسار أنه تمت زيارة الموقع في الجنوب الليبي عام 2020 من قبل أعضاء الوكالة وجرد العدد الموجود وأقفل باب المستودع بالشمع الأحمر.

وذكر الأمين العام أن المسؤول في الوكالة “ماسيمو” لم يوفر الاحتياجات التي تعهد بتقديمها للحراسات لحمايتهم من الأمراض التي تسببها هذه المادة.

وأشار هدية إلى أنه عدم توفر سبل الحماية تطلب تواجد أعضاء الحراسة على مسافة بعيده تؤمن عدم إصابتهم أو تعرضهم لمخاطر الإصابة.

ولفت إلى أن ماسيمو أبلغ مكتب الأمين العام بالجيش عن اختفاء عدد 10براميل ووجود فتحه في المستودع من الجانب تسمح بخروج البرميل، واتخذت الإجراءات وتم تكليف قوه من الجيش وجدت هذه البراميل في منطقة لا تبعد سوى حوالي 5 كيلو متر عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية.

وأكد هدية أن المختصون أبلغوا “ماسيمو” بعدم الإعلان عن فقدان الكمية باعتبارها موجودة وأن من استولى عليها يجهل طبيعتها ولا يعرف خطورتها.