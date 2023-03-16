ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، اجتماعًا لمتابعة خطة الشركة لمواجهة الذروة الصيفية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار المحافظ.

المشاي قدم خلال الاجتماع خطط الشركة للعام الجاري، والتي شملت الأعمال المنجزة في مجال العمرات الجسيمة، وصيانة خطوط النقل و والإجراءات الفنية المتعلقة، لبدء العمل في إنشاء محطة جنوب طرابلس التي ستنتج نحو 1400 ميغاوات، مؤكدًا دعم الدبيبة من خلال إصدار قرارات وتخصيص المبالغ اللازمة والمتابعة المستمرة للخطة، وكذلك جهود رئيس الديوان والمحافظ في تسهيل كافة المشروعات المتعلقة باستقرار الشركة العامة للكهرباء.

وأكد المجتمعون على مواصلة اللقاءات لمعالجة أي صعوبات تواجه ملف الكهرباء، وإعطائه الأولوية في المتابعة خلال الفترة الحالية.

وأثنى الحاضرون على جهود العاملين في الشركة التي ساهمت بالمحافظة على أداء الشركة أثناء فصل الشتاء.

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The post بحضور الكبير وشكشك.. الدبيبة يتابع مع المشاي خطة شركة الكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

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