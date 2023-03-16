بلديات ترفض قرار الدبيبة بنقل الملف العلاجي من طب الطواريء إلى الطب العسكري

أخبارليبيا24

أعلن عدداً من عمداء بلديات المنطقة الغربية وأعيان المكونات الاجتماعية بالمناطق رفضهم لقرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بنقل الملف العلاجي من مركز طب الطوارئ والدعم إلى جهاز الطب العسكري.

وطالب عمداء البلديات بالمنطقة الغربية في بيان تابعته “أخبارليبيا24” استمرار التعامل في تغطية حالات الطوارئ وإسعاف وإنقاذ وعلاج الجرحى المصابين مع مركز طب الطوارئ والدعم وفق الاتفاقيات والخطط المتفق عليها.

وأبدى عمداء البلديات استغرابهم لهذا القرار، مؤكدين أن إسناد ملف العلاج إلى جهاز الطب العسكري سيؤثر سلبا في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

وجاء هذا البيان تزامناً مع احتجاجات من الجرحى في الداخل والخارج، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية نظمها الجرحى أمام مقر رئاسة الوزراء، يعبرون فيها عن رفضهم للقرار رئيس الحكومة الذي صدر بخصوص حل جميع اللجان الخاصة بمتابعة علاج الجرحى بغض النظر عن جهة تشكيلها في مطلع مارس الجاري.