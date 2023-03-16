صياد من طبرق يروي تفاصيل اصطياده صقر نادر وثمين وكيف أرجعه لمالكه في الكويت

أخبارليبيا24- خاص

تحدث الصقار حافظ جمعة الأشتر من مدينة طبرق لـ”اخبارليبيا24″ عن تفاصيل اصطياده لصقر نادر وثمين وإرجاعه إلى مالكة في دولة الكويت.

وقال الأشتر :”خلال الأيام الماضية كنت في رحلة صيد على شواطئ مدينة طبرق بمسافة 70 كيلو ومعي كل عدة صيد الصقور وأطلقت الحمامة وإذا بصقر يهبط لأكل الحمامة فوقع في الشرك فقمت بالإمساك به”.

وأوضح الصقار :”الصقر نوع ( حصاوي ) وهو من الصقور النادرة والثمينة، مقاسه 16.50×16.50 وهو من المقاسات المطلوبة”.

وتابع الأشتر :”وجدت (خوصة) في رجله وإذا بها قد كتب عليها اسم نايف بن مرداس من دولة الكويت وبها رقمي تلفون منها رقم “واتس آب” فقمت بالاتصال بصاحب الرقم فإذا هو من الكويت فسألته هل لديك صقر مفقود فأجاب نعم من مدة شهرين”.

وأضاف الصقار :”فقلت له صقرك موجود عندي في الحفظ والصون، فرح كثيرا وقال لي أنت من أي دولة فأجبته أنا من ليبيا فقال لي ليبيا أهل الكرم والجود وأهل الصقور”.

وأكد الأشتر بالقول :”قال لي بحثت عنه كثيراً في السعودية وإيران والعراق فلم أجده، وقام بالاتصال بقريبه يعرف أحد وكلاء الصقور بمدينة طرابلس فقمت بإرسال الصقر إلى طرابلس ومنها وصل إلى صاحبه في الكويت”.

ولفت الصقار إلى أن الصقر يساوي أكثر من 500 ألف دينار ليبي، لم أفكر في بيعه لأن فقد الصقر صعب جدا ولايعرف الفقد إلا من يعرف قيمة الصقور.

وختم الأشتر حديثه معنا قائلا :”جدي ووالدي كانوا من أكبر الصيادين وعلموني أصول الصيد وآدابه”.