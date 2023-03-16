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القليب: نطالب «عقيلة» بسرعة التصويت على مقترح القانون الذي ينظم عمل المجتمع المدني

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالبت رئيس مفوضية المجتمع المدني بطرابلس “انتصار القليب”، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإسراع في عقد جلسة طارئة؛ للتصويت على مقترح القانون الذي ينظم عمل المجتمع المدني.

وقالت القليب، في تصريحات صحفية:” إلى حين اعتماد القانون بشكل نهائي نطالب بإصدار لائحة تنظيمية لاستمرار عمل المنظمات، وندين التشكيك في شرعية مؤسسات المجتمع المدني وتقويض نشاطها، حسب ما ورد في مذكرة الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للقضاء”.

ولفتت إلى أن فتوى عدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني ستنتج إرباكا كاملا لعمل مفوضية المجتمع المدني، وإنهاك المنظمات وانحسارها وتقييدها بقانون معقد للحقوق والحريات”.

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صحيفة الساعة 24

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