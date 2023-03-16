تصريحات جديدة للمبعوث الامريكي بشأن معسكرات فـاغنـر الروسـية في ليبيا

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه يعتقد بدرجة ترقى أن العام الحالي سيشهد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، مشيرا إلى أن جميع الظروف تبدو مهيئة للخروج من الأزمة التي امتدت لأكثر من عقد كامل.

وأضاف نورلاند في لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف حجم القلاقل التي عانى منها الشعب الليبي خلال السنوات الماضية وأن لديها “مسؤولية أخلاقية لمساعدة ليبيا للخروج من هذه الأزمة”، مؤكدا أن المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات جاهزة وأن الشعب الليبي سيرحب بالقيادات السياسية الجديدة.

واعتبر الدبلوماسي الأمريكي، أن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تمثل “فرصة غير مسبوقة بعد عقد من القلاقل وهي تستند على رؤية تحظى بالدعم الداخلي والخارجي خاصة من قبل مجلس الأمن”.

وقال “في حالة فشل القيادات السياسية الليبية في التوصل إلى الحل الذي ينشده جميع الليبيون، فإن المجتمع الدولي سيتدخل”.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد أكدت على ضرورة المضي قدما باتجاه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري.

وأجمع الحاضرون خلال اجتماع للبعثة مع لجنة 5+5 وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المنطقتين الغربية والشرقية، على ضرورة العمل المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية.

وحول ما أثير من جدل حول وجود 5 معسكرات ووحدات جوية تابعة لقوات فاغنر الروسية على الأراضي الليبية، أوضح نورلاند أنه عقد لقاءات موسعة الأسبوع الماضي مع القيادات السياسية الليبية، وأن هناك إجماعا على ضرورة إخراج قوات فاغنر وجميع المرتزقة من الأراضي الليبية، مشددا على أن قوات فاغنر “شكلت عنصرا حاسما في زعزعة وعدم استقرار المنطقة”.

وقال إن الشعب الليبي هو المعني بجميع الاحداث والتطورات التي ستشهدها ليبيا مستقبلا، وإن “الرهان الحقيقي اليوم هو إجراء انتخابات نزيهة تخرج البلاد من حالة الاحتقان السياسي والدموي”.

وبشأن ترشح القيادات السياسية الحالية لمنصب رئيس الدولة، أوضح الدبلوماسي الأمريكي أن الأمر متروك لليبيين وكل من يريد الترشح يجب عليه أن يستقيل من منصبه الحالي.