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سابادل لـ باتيلي: حان الوقت لتوظيف موارد ليبيا بالكامل في خدمة الليبيين

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى  سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه انطونيو سابادل الخميس المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

سابادل وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “تكتسب المبادرات الجارية لتعزيز العملية السياسية والذهاب إلى الانتخابات زخمًا، ويجب أن يكون الاقتصاد جزءًا من الإجماع الوطني”.

وأضاف سابادل :” الوقت لتوظيف موارد ليبيا بالكامل في خدمة الليبيين”.

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صحيفة المرصد الليبية

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