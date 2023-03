سابادل لـ باتيلي: حان الوقت لتوظيف موارد ليبيا بالكامل في خدمة الليبيين

ليبيا – التقى سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه انطونيو سابادل الخميس المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

سابادل وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “تكتسب المبادرات الجارية لتعزيز العملية السياسية والذهاب إلى الانتخابات زخمًا، ويجب أن يكون الاقتصاد جزءًا من الإجماع الوطني”.

وأضاف سابادل :” الوقت لتوظيف موارد ليبيا بالكامل في خدمة الليبيين”.

