البيوضي: الدبيبة أكبر الخاسرين من دعم مجلس الأمن لمبادرة المبعوث الأممي

الوطن| رصد

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن رئيس حكومة الوحدة المنتهية عبد الحميد الدبيبة هو أكبر الخاسرين من البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا.

البيوضي وفي تصريح له رصده موقع الوطن، اعتبر أن الدبيبة سيحتاج لسلسلة طويلة من التسويات محلياً ودولياً ليكون وسيطا نزيهاً ومحايداً، وأن أمامه القليل من الوقت والكثير من الجهد، مضيفاً أن الأمر لن يقتصر فقط على المؤسسات السياسية بل سيكون الأفراد جزءاً من مشروع التسوية، كما أن العلاقة بين الداخل والخارج ستكون متشعبة إذ لن يستطيع المرور لتسوية مع القاهرة أو باريس أو موسكو دون تسوية مع حلفائهم داخلياً والعكس صحيح.

هذا ويعتقد البيوضي أن البيان أشار بوضوح لمسألة تدفق الأموال، وبالتالي فلن يستطيع الدبيبة تقديم رشاوى بسهولة ويسر ليحافظ على بقائه، كما أنه لن تجرى الانتخابات تحت إدارته ولن يستطيع العبث بها أو إفسادها.