شاهد .. تفاصيل صادمة في ضبط مخدرات وضعت داخل المصحف الشريف في شحات

أعلنت الغرفة الامنية مناطق الجبل الأخضر، بمكتب مكافحة الهجرة الغير الشرعية الخميس عن ضبط مواد يشتبه بأنها مخدرات و أوراق تستخدم للتعاطي تم وضعها داخل المصحف الشريف والخبز.

وأكد ملازم عبدالكريم الجافل رئيس مركز الايواء بفرع شحات أنه وفقاً للعمل المعتد وأثناء أحد الزيارات لأشخاص من الجنسية المصرية لأقاربهم المتواجدين داخل مركز الايواء قيام النوبة المكلفة ليوم الثلاثاء بالتفتيش المعتد حيث تم ضبط هواتف محمولة و أوراق تستخدم لتعاطي المخدرات وضعت داخل المصحف الشريف ومواد يشتبه بأنه مخدر الحشيش وضعت داخل الخبز وذلك لغرض اخفائها وادخالها للأيواء .

وتم ضبطهم وفتح محضر لهم وسيتم أحالتهم للنيابة العامة المختصة .

وأثنى عقيد رمزي رمضان رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات على النوبة المكلفة ليوم الثلاثاء وعلى جهود رئيس وأعضاء مركز الايواء بالفرع .