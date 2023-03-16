وفاة سيد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات الليبية المصرية بعد معاناتة مع المرض

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تُوفي مساء اليوم الخميس المنسّق السابق للعلاقات الليبية المصرية، الفريق سيد محمد قذاف الدم القذافي بالعاصمة المصرية القاهرة بعد معاناته مع المرض.

وانتقل الفريق سيد قذاف الدم ابن عم الرئيس الراحل معمر القذافي إلى القاهرة قبل سنوات، عقب خروجة من مؤسسة الهدى للإصلاح والتأهيل في مدينة مصراتة بعد أربع سنوات من احتجازه.

وأصدرت المحكمة العسكرية مصراتة قرار الإفراج في سبتمبر 2015 بسبب تدهور حالته الصحية.

وتقلد الفريق سيد قذاف الدم أحد الضباط الأحرار بما يعرف بثورة الفاتح التي قادها معمر القذافي، عدد من المناصب أبرزها سفير ليبيا لدى بريطانيا نهاية سبعينات القرن الماضي ومنسق القيادات الشعبية الاجتماعية، ومنسق العلاقات الليبية – المصرية، وله عدة كتابات أدبية وصحفية.