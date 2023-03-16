شاهد بالصور : انطلاق عملية أمنية واسعة في طرابلس

نفذ (مرور طرابلس المركز ، قسم شرطة النجدة ، وحدة المهام الخاصة ) و بالتعاون مع الأجهزة الامنية المختلفة ( جهاز الدعم والاستقرار ، الإدارة العامة للمكافحة ) في العاصمة، عملية أمنية واسعة انطلقت مساء اليوم الخميس الهدف منها ضبط عدد كبير من دراجات النارية المخالفة للانظمة والقوانين يقودها مراهقين دون السن القانونية والتي تسبب في وقوع حوادث مرورية و ازعاج للمواطنين نتيجة الضوضاء ( الاصوات المزعجة )التي تصدر عنها .

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد مدير امن طرابلس “اللواء خليل وهيبة ” ، مديرية امن طرابلس .