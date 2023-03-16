وفد فلسطيني تجاري رفيع في طرابلس لبحث التعاون الاقتصادي مع ليبيا

وصل الخميس، إلى العاصمة طرابلس وفد من رجال الأعمال الفلسطينيين برئاسة “منال الدسوقي” مدير عام التجارة العامه بوزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية، لبحث إمكانيات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان في إستقبال الوفد الفلسطيني كادر سفارة بلادهم، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي “محمد الرعيض” ومندوب عن إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، وأعضاء عن اتحاد الغرف وعدد من رجال الأعمال الليبيين.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في ليبيا، التباحث بشأن خطة عمل مقترحة لزيادة التبادل التجاري عبر فتح المجال أمام السلع الفلسطينية لدخول السوق الليبية بما يسهم في تنويع المنتجات داخل ليبيا، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، كما نُوقشت الترتيبات اللازمة لتنظيم معرض للمنتجات الفلسطينية في ليبيا في المدة القريبة القادمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ اتفاق سبق عقده بين الحكومتين، واخر بين الاتحادين تصب بنودهما في صالح تعزيز التعاون بين البلدين اقتصاديا.

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