الجوية الليبية تعلن إرسال إحدى طائراتها للصيانة في تونس

العنوان – طربلس

أكدت شركة الخطوط الجوية الليبية إرسال طائرة الإيرباص A320 تسجيل LAH لاستكمال إجراء الصيانة اللازمة عليها في جمهورية تونس.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن الطائرة ستكون جاهزة لتعود للعمل ضمن أسطول طائرات الخطوط الليبية قريباً.

وأفاد مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية والمدير العام متابعته ملف عودة باقي الطائرات في أقرب الآجال للعمل وانضماهما إلى أسطول الشركة.

وأشار إلى خططه في البدء في تشغيل وجهات جديدة وتكثيف الرحلات للتخفيف على المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.