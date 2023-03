ليبيا – علق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق على ما يتم تداوله بشأن عقد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اجتماعًا سريًا مع عبد الحكيم بلحاج في العاصمة الأردنية عمان، بتنسيق من عبد الباسط البدري السفير الليبي في عمان.

بليحق قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: “لا علم لي بالاجتماع، ولا أعتقد حدوثه”.

