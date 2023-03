خطف عميد بلدية البيضاء واحتجاجات تؤدي لإغلاق مقر البلدية وتطالب بالإفراج عنه

طالب عدد من أهالي البيضاء بكشف مصير عميد البلدية المكلف “عبدالله امطول” وإطلاق سراحه، بعد اختفائه صباح الأربعاء.

وندد عضو ملتقى الحوار السياسي “إدريس يحيي” في اجتماع قبلي بتخاذل الجهات الأمنية، قائلا إن “امطول” كلّف بطريقة شرعية في قرار واضح وصريح وفي اجتماع قانوني لأعضاء المجلس البلدي.

كما طالب الأهالي في بيان لهم من داخل مقر البلدية بانتخابات بلدية عاجلة رافضين لقرار وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا بتعيين مجلس جديد.

ودعا الأهالي الجهات المسؤولة إلى تجنيب المدينة فتنة جراء الخلافات التي تنشب عن قرارات حكومية لا تراعي حالة المدينة وتعصف بنسيجها الاجتماعي.

وشهدت المدينة ظهر الخميس اقتحام عدد من المتظاهرين مقر المجلس البلدي بالمدينة للمطالبة بالإفراج عن عميدها المكلف من قبل حكومة الوحدة الوطنية عبدالله المطول.

ويعد امطول نائبا لعميد بلدية البيضاء المستقيل “علي حسين” ضمن المجلس البلدي المنتخب في 2014.

وكلف عميد بلدية البيضاء علي حسين، عضو المجلس البلدي، عبدالله امطول، بممارسة مهام العميد في الخامس من فبراير الماضي وحتى إشعار آخر وفق نص كتاب التكليف الذي نشره المجلس البلدي البيضاء عبر صفحته على فيسبوك.

ومنح حسين بموجب كتابه لعميد البلدية المكلف عبدالله امطول حقّ ممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة لعميد البلدية والمنصوص عليها بشان الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وفق نص التكليف.

وشهدت مدينة البيضاء انقساما حول تكليف إدارة جديدة للمجلس التسييري للمدينة، وذلك عقب صدور قرارين من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.

حيث أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة فتحي باشاغا سامي الضاوي قرارا بتعيين إدارة تقوم على شؤون المجلس التسييري لمدينة البيضاء.

كما صدر تكليف من وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” بتسمية “عبد الله مطول” عميدا لبلدية البيضاء.

وكان حسين قدم استقالته مطلع فبراير الماضي؛ على خلفية ما وصفه بتهميش البلدية وعدم صرف ميزانية لها منذ انتخابها، وعلى خلفية أزمة تنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بشأن الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة والتي قوبلت بتشكيك في نزاهة اختيار المستفيدين بعدد من البلديات.

وأوضح حسين في تصريح للأحرار أن الحكومات لم تقم بالإيفاء بوعودها المتكررة تجاه بلدية البيضاء فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، إسوة ببلديتي طرابلس وبنغازي، وفق قوله.

