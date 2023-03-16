“في المعهد الأميركي للسلام”.. اللافي يتطرق لجهود الرئاسي بالمصالحة الوطنية

الوطن / رصد

قام النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي بزيارة للمعهد الأميركي للسلام بواشنطن، ، للحديث حول مشروع المصالحة الوطنية الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، ضمن جهوده لدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني في ليبيا

وتناول اللافي خلال لقائه عدد من النخب السياسية والأكاديمية، الخطوات التي يمكن أن تدعم العملية السياسية من خلال استعادة الثقة بين الليبيين للسير قدماً نحو الانتخابات، كما قدم لمحة عن مستوى التوافق الذي وصل إليه الليبيون بعد الانقسام، والصراعات المسلحة.

كما التقى بالنائب المساعد لوزير الخارجية لشؤون شمال إفريقيا “جوش هاريس”، وكبار مستشاري لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، ومسؤولين بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وكذلك رئيس المعهد الأمريكي للسلام السيدة “ليز جراندي”، حيث تناول النقاش القضايا ذات العلاقة ببناء السلام في ليبيا، وآليات الدعم المطلوبة للشعب الليبي، وقياداته السياسية في تحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب الليبي في دولة مستقرة آمنة ذات سيادة