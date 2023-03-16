خبير نووي لـ”بي بي سي”: شخص يريد الربح وراء سرقة اليورانيوم في ليبيا

علق سكوت رويكر من مبادرة التهديد النووي، وهي منظمة أمنية عالمية تعمل في القضايا النووية، على اليورانيوم الذي أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية العثور عليه بالجنوب الليبي باتجاه الحدود التشادية.

وأوضح رويكر لبرنامج “نيوزداي” الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أنه نوع من التركيز يُعرف باسم “الكعكة الصفراء” و”لا يحتوي بالفعل على أي إشعاع في شكله الحالي”.

وقال الخبير النووي: إنه يمكن استخدامه “كمواد وسيطة” لبرنامج أسلحة نووية، ورجح أن يتم استخدامه لأغراض أخرى، مثل الطاقة النووية، لكنه أشار إلى أن الدول عادة ما تشتري المواد اللازمة لذلك في السوق المفتوحة.

وأضاف: “ربما سرقها شخص يريد جني ربح من هذا، هناك الكثير من السيناريوهات حول هذا الأمر”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس ردت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، على ما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم .

وقالت إدارة التوجيه المعنوي في بيان إن “أعضاء الوكالة زاروا الموقع في الجنوب الليبي عام 2020 وجرد العدد الموجود وإقفال باب المستودع بالشمع الأحمر، وتم الاتفاق على تكليف حراسات للحفاظ عليها، لخطورة هذه المواد، وتعهد السيد ماسيمو من الوكالة بتوفير احتياجات الحراسات؛ لحماية المكلفين بالحراسة من الأمراض التي تسببها هذه المادة”.

وأشارت إلى عدم توفير الوكالة هذه الاحتياجات وغير المتوفرة لدى القوات المسلحة مع وجود الحظر على الجيش الليبي، مبينة أن “الأمر تطلب تواجد أعضاء الحراسة على مسافة بعيدة تؤمن عدم إصابتهم أو تعرضهم لمخاطر الإصابة”.

وأضافت إدارة التوجيه المعنوي: “ماسيمو حضر الأربعاء الماضي وأبلغنا باختفاء 10 براميل، ووجود فتحة في المستودع تسمح بخروج حجم البرميل الواحد، واتخذنا الإجراءات وكلفنا قوة من الجيش وجدت هذه البراميل في منطقه لا تبعد سوى 5 كيلو متر عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية، وتم تصوير فيديو للكمية التي فقدت وتم التحفظ عليها لترسل الوكالة متخصصين للتعامل معها، وإبلاغ ماسيمو بعدم الإعلان عن فقدان الكمية باعتبارها موجودة، وأن من استولى عليها يجهل طبيعتها ولا يعرف خطورتها وتركها بعد أن أدرك أن لا جدوى منها”.

وأضافت إدارة التوجيه المعنوي: “الأغلب أن إحدى الفصائل التشادية توقعت أن يكون المستودع يحوي ذخائر أو أسلحة يمكنهم الاستفادة منها” لافتة إلى أن “التعامل مع هذه المواد الخطرة والمشعة تحتاج إلى دعم حقيقي للمحافظة عليها والتعامل الآمن معها بحكم خطورتها”.