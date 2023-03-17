القاهرة.. وفاة الأديب والسياسي الليبي سيد قذاف الدم

توفي في العاصمة المصرية القاهرة، مساء يوم الخميس الفريق سيد قذاف الدم، الأديب والكاتب الليبي، والمسؤول السابق، متأثرا بمرضه الذي لازمه منذ خروجه من الاعتقال بسجون مدينة مصراتة في سبتمبر 2015، وذلك بعد أربع سنوات من الاعتقال والتعذيب.

وتولى سيد قذاف الدم أحد الضباط الوحدويين الأحرار لثورة الفاتح، العديد من المناصب البارزة، عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا، وآخره تقلده منصب منسق القيادات الشعبية الاجتماعية بالجماهيرية العظمى.

وإلى جانب نشاطه السياسي، ودوره العسكري، فقد عرف قذاف الدم ككاتب نشرت له العديد من المقالات الصحفية في العديد من الصحف والمجلات الليبية والعربية، كما نشرت له عدة كتابات أدبية في مجالي الرواية و الشعر الشعبي والفصيح.

ونعت الصفحة الإعلامية الناطقة باسم أسرة الزعيم الراحل معمر القذافي، وجاء في نص النعي:

“تنعي أسرة الشهيد الصائم القائد معمر القذافي وفاة أحد رجال الوطن من أبناء العائلة الفريق ركن سيد محمد قذاف الدم الذي وافاه الاجل المحتوم هذا اليوم في منفاه بجمهورية مصر العربية بعد سنين من الاعتقال والتهجير.

وإذ نستمطر شآبيب الرحمة على روحه الطاهرة، نتقدم باحر التعازي والمواساة لأسرته وكل شرفاء الوطن سائلين المولى عزً وجلً أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته”.

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